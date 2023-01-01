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Таболова Анастасия Георгиевна

Таболова Анастасия Георгиевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, 2022 г.
  • Ординатура ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г.Хабаровск, офтальмология, 2024 г.
Курсы повышения квалификации
  • Основы подбора ортокератологических линз Moonlens, 2023 г.
  • Миопия под контролем. Myopilux и Stellest – эффективные и безопасные решения от Essilor, 2023 г.
  • «MiYOSMART – современный метод контроля миопии у детей: уверенность через доказательства», 2023 г.
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Адреса и стоимость приёма
Око
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115/1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
5300 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
5000 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2500 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
2500 р

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