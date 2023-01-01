Таболова Анастасия Георгиевна
Стаж 2 года
Принимает детей
Врач-офтальмолог, ортокератолог, контактолог
Ведет подбор простой и сложной контактной коррекции (ортокератологические линзы), проводит диагностику зрения у детей и взрослых.
Ведет подбор простой и сложной контактной коррекции (ортокератологические линзы), проводит диагностику зрения у детей и взрослых.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115/1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
5300 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
5000 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2500 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
2500 р