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  3. Скорозвон Ольга Николаевна
Скорозвон Ольга Николаевна
6.3
1

Скорозвон Ольга Николаевна

Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, инфекционные болезни. Сертификат: 07.12.2013 - до 06.12.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Инфекционист
Бесплатно
1 отзыв

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