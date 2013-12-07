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Скорозвон Ольга Николаевна
6.3
1
Скорозвон Ольга Николаевна
Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, инфекционные болезни. Сертификат: 07.12.2013 - до 06.12.2018
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Инфекционист
Бесплатно
1 отзыв
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