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  3. Слабинский Д. Ю.
Слабинский Д. Ю.
6.3
1

Слабинский Д. Ю.

Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Рентгенолаборант
По запросу
1 отзыв

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