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  3. Смицкая Галина Анатольевна
Смицкая Галина Анатольевна
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Смицкая Галина Анатольевна

Терапевт, Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, Сестринское дело, 1992 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Станционная, 31
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
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