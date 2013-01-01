  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванец Анастасия Константиновна
Иванец Анастасия Константиновна
6.0
0

Иванец Анастасия Константиновна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматология, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 25
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи