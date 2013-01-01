Иванец Анастасия Константиновна
Стаж не указан
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 25
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу
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