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Тубер 2
4.8
Рейтинг

Тубер 2

В клинике 12 врачей
Адреса
ул. Ленина, 28
1-й этаж
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Старовойтова Елена Леонидовна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Старовойтова Елена Леонидовна

Стоматолог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бреднева Александра Викторовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бреднева Александра Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Сагон Алексей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сагон Алексей Сергеевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Сухоловская Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сухоловская Ольга Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Оглазова Надежда Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Оглазова Надежда Михайловна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Холунова Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Холунова Екатерина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Поляков Олег Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поляков Олег Валентинович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 24 года
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Буняева Анжелика Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буняева Анжелика Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Машков Александр Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Машков Александр Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ласькова Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ласькова Людмила Владимировна

Директор клиники
Стаж не указан
Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Кожемяко Виктория Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожемяко Виктория Витальевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шмыгановская Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шмыгановская Марина Юрьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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