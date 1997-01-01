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  3. Сударева Надежда Витальевна
Сударева Надежда Витальевна
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Сударева Надежда Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1997 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", ИПКСЗ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Член общественной организации "Ассоциация стоматологов"
Опыт работы
  • Врач-стоматолог терапевт, ООО "Доктор Стом", 2009 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
1 отзыв

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