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  3. Тарасенко Елена Петровна
Тарасенко Елена Петровна
6.3
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Тарасенко Елена Петровна

Физиотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
1 отзыв

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