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Тарасов Александр Ильич
6.0
0

Тарасов Александр Ильич

Терапевт
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
  • Высшая категория по терапии
Курсы повышения квалификации
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье, физиотерапия
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Академический лечебно-диагностический центр
ул. Дзержинского, 65
Первичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
0 отзывов

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