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Тарасов Александр Ильич
6.0
0
Тарасов Александр Ильич
Терапевт
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
Высшая категория по терапии
Курсы повышения квалификации
Организация здравоохранения и общественное здоровье, физиотерапия
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Академический лечебно-диагностический центр
ул. Дзержинского, 65
Первичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
0 отзывов
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