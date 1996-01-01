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Сабанина Елена Николаевна
6.0
2
Сабанина Елена Николаевна
Терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", ХГМИ, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Переподготовка по курсу "Функциональная диагностика", ИПКСЗ, Хабаровск, 2016 г.
Курсы повышения квалификации по специальности "Терапия" на базе ИПКСЗ, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1996 г. – по н. в. врач-терапевт в поликлинике № 3 г. Хабаровска.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
850 р
2 отзыва
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