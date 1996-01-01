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  3. Сабанина Елена Николаевна
Сабанина Елена Николаевна
6.0
2

Сабанина Елена Николаевна

Терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", ХГМИ, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка по курсу "Функциональная диагностика", ИПКСЗ, Хабаровск, 2016 г.
  • Курсы повышения квалификации по специальности "Терапия" на базе ИПКСЗ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1996 г. – по н. в. врач-терапевт в поликлинике № 3 г. Хабаровска.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
850 р
2 отзыва

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