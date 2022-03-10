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Тарасова Анна Валерьяновна
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0
Тарасова Анна Валерьяновна
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1983 г. окончания.
Сертификат "Физиотерапия", действителен по 10.03.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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