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Тарасова Анна Валерьяновна
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Тарасова Анна Валерьяновна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1983 г. окончания.
  • Сертификат "Физиотерапия", действителен по 10.03.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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