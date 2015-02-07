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Тарасова Людмила Витальевна
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Тарасова Людмила Витальевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, клиническая лабораторная диагностика. Сертификат: 07.02.2015 - до 06.02.2020
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
Бесплатно
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