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Маркина Людмила Ивановна

Маркина Людмила Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело".
  • Клиническая интернатура по специальности "Клиническая лабораторная диагностика".
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу

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