Маркина Людмила Ивановна
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Профессиональные навыки:
клиническая лабораторная диагностика;
современные проблемы иммуногематологии;
цитологические, гемотологические, биохимические методы исследования;
вирусология;
метод иммуноферментного анализа (ИФА) в клинической лабораторной диагностики;
исследование спермограммы.
клиническая лабораторная диагностика;
современные проблемы иммуногематологии;
цитологические, гемотологические, биохимические методы исследования;
вирусология;
метод иммуноферментного анализа (ИФА) в клинической лабораторной диагностики;
исследование спермограммы.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу