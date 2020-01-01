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Тё Лилия Владимировна
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Тё Лилия Владимировна
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1992 г. окончания
Сертификат по специальности "Физиотерапия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
Бесплатно
0 отзывов
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