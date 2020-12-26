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Терникова Елена Александровна
6.0
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Терникова Елена Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХМУ, по специальности "Фельдшер", 1986 г. окончания.
Решением квалификационной комиссии при КГБОУ ДПО ИПКСЗ. Сертификат по специальности "Физиотерапия" подтвержден. Действителен до 26.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Сестринское дело", 2011 г.
Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия", 2015 г.
Сертификат № 0127180480347 "Физиотерапия", действителен до 26.12.2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
0 отзывов
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