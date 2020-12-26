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  3. Терникова Елена Александровна
Терникова Елена Александровна
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Терникова Елена Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, по специальности "Фельдшер", 1986 г. окончания.
  • Решением квалификационной комиссии при КГБОУ ДПО ИПКСЗ. Сертификат по специальности "Физиотерапия" подтвержден. Действителен до 26.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Сестринское дело", 2011 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Физиотерапия", 2015 г.
  • Сертификат № 0127180480347 "Физиотерапия", действителен до 26.12.2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
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