Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Тишкина Марина Геннадьевна
6.3
1
Тишкина Марина Геннадьевна
Невролог (невропатолог)
,
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ким
Юлия Тимуровна
Невролог (невропатолог)
6.3
3
Записаться
Широкова
Александра Сергеевна
Невролог (невропатолог)
6.3
2
Записаться
Грельо
Инна Григорьевна
Кардиолог
,
Терапевт
6.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...