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  3. Ткаченко Людмила Владимировна
Ткаченко Людмила Владимировна
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Ткаченко Людмила Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, Педиатрия, 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Неврологии, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
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