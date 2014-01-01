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Ткаченко Людмила Владимировна
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Ткаченко Людмила Владимировна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, Педиатрия, 2014 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Неврологии, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
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