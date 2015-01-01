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  3. Трибун (Наумова) Александра Евгеньевна
Трибун (Наумова) Александра Евгеньевна
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Трибун (Наумова) Александра Евгеньевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2015 г.
  • Первичная специализация "стоматолог-терапевт", 2015 г.
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Курсы повышения квалификации
  • "Актуальные вопросы современной медицины", 2014 г.
  • "Междисциплинарный подход к лечению. Гнатологические принципы в работе терапевта-стоматолога", 2015 г.
  • "Актуальные проблемы стоматологии детского возраста и профилактики", 2015 г.
Еще 36
Участие в ассоциациях
  • Участник 71-ой региональной научной конференции ДВГМУ "Актуальные вопросы современной медицины", 2014 г.
  • Участник V региональной научной конференции ДВГМУ "Актуальные проблемы стоматологии детского возвраста и профилактики", 2015 г.
  • Участник VI итоговой научно-практической конференции Минздрава Хабаровского края, 2015 г.
Опыт работы
  • 2015 — 2019 гг., стоматолог-терапевт, гигиенист, ООО "Наша клиника-дент".
  • 2019 — 2019 гг., стоматолог, Астра-мед.
  • 2019 г., стоматолог, Арт Стом.
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Адреса и стоимость приёма
Айсберг
Хабаровск, ул. Калинина, 131
Консультация взрослых
Стоматолог
300 р
Стоматолог-терапевт
300 р
1 отзыв

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