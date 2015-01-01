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Трибун (Наумова) Александра Евгеньевна
6.3
1
Трибун (Наумова) Александра Евгеньевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г. окончания.
ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2015 г.
Первичная специализация "стоматолог-терапевт", 2015 г.
Стоматолог-хирург, 2016 г.
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Курсы повышения квалификации
"Актуальные вопросы современной медицины", 2014 г.
"Междисциплинарный подход к лечению. Гнатологические принципы в работе терапевта-стоматолога", 2015 г.
"Актуальные проблемы стоматологии детского возраста и профилактики", 2015 г.
"Эндодонтия с удовольствием", 2015 г.
Восстановление анатомической формы передней и боковой групп зубов в эстетических реставрациях, 2016 г.
"Лучевая диагностика в амбулаторной практике врача-стоматолога", 2016 г.
"Консультация пациента", 2016 г.
"Вся современная эндодонтия", 2016 г.
Клинико-топографическая анатомия в адгезивных реставрациях зубов, 2016 г.
All about dent in Dente. M.Solomonov, 2017 г.
Biology & Biomechanics. M. Solomonov, 2017 г.
Дополнительный мезио-буккальный канал в жизни эндодонтиста, 2017 г.
Экстрим в эндодонтии С-образные каналы. М.Соломонов. 2017 г.
Эндодонтическое лечение при сильно изогнутых корневых каналах, 2017 г.
Трехмерная радио-диагностика челюстно-лицевой области. Углубленный курс. Д.Рогацкин, 2017 г.
Невидимое в привычном. Проблемы сложной анатомии корневых каналов в повседневной практике и методы их решения, 2017 г.
Endodentistry: obturation & irrigation. Dr. Ricucci, 2018 г.
Анестезия в эндодонтии. М. Соломонов, 2018 г.
Ведение беременных в практике врача стоматолога, 2018 г.
Неотложные состояния, 2018 г.
Реставрация жевательных зубов. В. Щербаков, 2018 г.
Современные аспекты прямой реставрации. Адгезивные протоколы. Кариология. И.Каинов, 2018 г.
Повторное эндодонтическое лечение и тактика лечения зубов с фрагментами эндодонтических инструментов, 2018 г
Maintaining pulp vitality. Dr. Ricucci, 2018 г.
Сложная эндодонтия, Paolo Generali, 2019 г.
От консультации до санации, 2019 г.
5 шагов к качественной композитной реставрации. Казадаев И., 2019 г.
Aesthetic dentistry Congress, 2019 г.
Direct restoration Congress, 2019 г.
Неотложные состояния А. Бичун, 2019 г.
Основы функциональной стоматологии. Ремнёв М., 2019 г.
Коффердам. От А до Я. Ю. Кочаров, 2019 г.
Сложная анатомия корневых каналов и эндодоступ, 2019 г.
Патология слизистой полости рта. Онконастороженность, 2019 г.
Прямая реставрация жевательных зубов: I, II, V класс, 2020 г.
Ранняя и поздняя токсические реакции после анестезии Бичун А., 2020 г.
Реставрационный BRAIN STORM. Иван Резин, 2020 г.
Внутрикоронковое отбеливание. А. Акулович, 2020 г.
Премедикация в стоматологии. Бичун А., 2020 г.
Еще 36
Участие в ассоциациях
Участник 71-ой региональной научной конференции ДВГМУ "Актуальные вопросы современной медицины", 2014 г.
Участник V региональной научной конференции ДВГМУ "Актуальные проблемы стоматологии детского возвраста и профилактики", 2015 г.
Участник VI итоговой научно-практической конференции Минздрава Хабаровского края, 2015 г.
Опыт работы
2015 — 2019 гг., стоматолог-терапевт, гигиенист, ООО "Наша клиника-дент".
2019 — 2019 гг., стоматолог, Астра-мед.
2019 г., стоматолог, Арт Стом.
2019 г. — н. в., стоматолог-терапевт, Айсберг.
2020 г. — н. в., стоматолог-терапевт, гигиенист, Doctor Kim.
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Адреса и стоимость приёма
Айсберг
Хабаровск, ул. Калинина, 131
Консультация взрослых
Стоматолог
300 р
Стоматолог-терапевт
300 р
1 отзыв
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