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Айсберг
3.6
Рейтинг

Айсберг

Государственная
В клинике 3 врача
Адреса
Хабаровск, ул. Калинина, 131
оф. 11
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Зуботехническая лаборатория.

Врачи работающие в клинике
Субботина (Якубенко) Анастасия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Субботина (Якубенко) Анастасия Михайловна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 4 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 4 года
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Шпак Никита Сергеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шпак Никита Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гарибян Айк Гагикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гарибян Айк Гагикович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 9 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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