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Айсберг
Государственная
В клинике 3 врача
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Информация
Зуботехническая лаборатория.
Врачи работающие в клинике
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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