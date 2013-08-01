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Тумали Анна Александровна
6.0
0
Тумали Анна Александровна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственнный медицинский университет, 2012 г.; специальность - "Лечебное дело".
Сертификат: 08.2013-08.2018 гг., по специальности "Терапия".
Интернатура, ДВГМУ, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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