Тясто Игорь Всеволодович
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: хирургическая гастроэнтерология, хирургия щитовидной, молочной желез, маммология, конструктивная восстановительная пластическая хирургия.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Онколог
1600 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Онколог
1200 р
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