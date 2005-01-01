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Тясто Игорь Всеволодович
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Тясто Игорь Всеволодович

Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • Интернатура "Хирургия", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Медицинский брат, Вторая городская клиническая больница г. Хабаровск, 1983г. - 1984г.
  • Интернатура по специальности врач-хирург, Дорожной больницы на ст. Хабаровск-1 ДВЖД МПС, 1984г. - 1985г.
  • Врач - онколог - хирург, Дорожной больницы на ст. Хабаровск-1 ДВЖД МПС, 1985г. - 2005г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Онколог
1600 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Онколог
1200 р
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