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  3. Васильева Дарья Викторовна
Васильева Дарья Викторовна
6.0
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Васильева Дарья Викторовна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж, акушерское дело, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
0 отзывов

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