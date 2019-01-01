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Васильева Юлия Викторовна
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Васильева Юлия Викторовна

Медицинская сестра (в косметологии), Лазеролог
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по квалификации "Педиатрия", 2019 г.
  • «Сестринское дело в косметологии», 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, г. Новосибирск, «Лазерная терапия, медицина и лазерная медицинская техника», 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Запарина, 59
Консультация взрослых
Лазеролог
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Медицинская сестра (в косметологии)
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