Дерматолог в Хабаровске

Дерматолог это врач, специализирующийся на диагностике и лечении всевозможных заболеваний, связанных с кожным покровом человека. Он исследует кожу, волосы, ногти.



Врачи-дерматологи лечат следующие болезни:

- крапивница;

- экземы, дерматиты;

- кожные заболевания, вызываемые грибковыми возбудителями;

- угревая сыпь;

- псориаз;

- бородавки;

- проблемная кожа у подростков;

- различные формы лишая.



В компетенции дерматологов в том числе лечение грибков ногтей и волос. Важно сразу обратиться к специалисту, если появляются признаки поражения кожи как влияние другой патологии. Опытные дерматологи поставят диагноз и назначат общее лечение, либо дадут направление к врачу другого профиля.



Нередки случаи, что кожа может страдать и при других сопутствующих заболеваниях организма. При проявлении признаков поражения кожи как влияние другой патологии крайне важно сразу же обратиться к специалисту. Врач сможет точно поставить диагноз и поможет назначить общее лечение.



Обратиться к дерматологу в Хабаровске следует при наличии таких характерных признаков как: прыщи, трещинки кожи, целлюлит, нездоровое изменение цвета кожи, сыпь различного рода, гнойничковые фурункулы, отек кожи.