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  3. Брежева (Дорогинская) Светлана Юрьевна
Брежева (Дорогинская) Светлана Юрьевна
6.6
3

Брежева (Дорогинская) Светлана Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия
Курсы повышения квалификации
  • "Новые возможности в дерматокосметологии"
  • "Методики работы с интрадермальными имплантантами на основе гиалуроновой кислоты Surgiderm и Juvederm"
  • "Коррекция возрастных изменений кожи преператами на основе ботулотоксина тип А "Диспорт", "Ботокс", "Релатокс", "Ксеамин"
Еще 22
Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
600 р
3 отзыва

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