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Брежева (Дорогинская) Светлана Юрьевна
6.6
3
Брежева (Дорогинская) Светлана Юрьевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
Амурская Государственная Медицинская Академия
Курсы повышения квалификации
"Новые возможности в дерматокосметологии"
"Методики работы с интрадермальными имплантантами на основе гиалуроновой кислоты Surgiderm и Juvederm"
"Коррекция возрастных изменений кожи преператами на основе ботулотоксина тип А "Диспорт", "Ботокс", "Релатокс", "Ксеамин"
"Эстетическая коррекция препаратами Bellcontur"
"Применение препаратов Belnatur"
"Применение препаратов лаборатории HolyLand"
"Применение препаратов Ericson laboratoire"
"Применение препаратов ZO"
"Теория и практика применения препаратов Mesoline"
"Применение препаратов Radiesse"
"Использование инъекционного имплантанта Juvedermв контурной пластике"
"Новые возможности в дерматокосметологии Lantox, VarioDerm, Zetaviscl"
"Применение препаратов Restylane, RestylaneVital, RestylaneLight, RestylaneTouch"
"Мезотерапия с использованием препаратов Filorga"
"Программа биоревитализации ИАЛ-систем"
"Применение препарата Teosyal"
"Варианты решения актуальных задач эстетической медицины и косметологии с помощью пилингов ТСА (SKINTECH)и мезотерапии"
"Применение препаратa Achyal"
"Радиоволновая хирургия в дерматокосметологии"
"Биоматриксные маски и их применение в эстетической медицине"
"Биоревитализация"
"Негиалуроновый филлер «Ellanse» на основе поликапролактона"
"Применение лазерных аппаратов "Candela GentleMax", "Fotona" "Quanta System Duetto" в дерматологии и косметологии"
"Использование инъекционного имплантанта Glytone Professional контурной пластике"
"Методика ультразвукового омоложения аппаратом "Doublo"
Еще 22
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
600 р
3 отзыва
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