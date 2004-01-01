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  3. Винникова Ирина Евгеньевна
Винникова Ирина Евгеньевна
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Винникова Ирина Евгеньевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. - 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Неонатология», 2004 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Функциональная диагностика», 2016 г. окончания
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики, интернатура по специальности «Педиатрия» при ДВГМУ, 2004 г. - 2005 г.
  • Врач - Неонатолог в КГБУЗ «Родильный дом №1» г. Хабаровск, 2005 г. - 2007 г.
  • Медицинский представитель в Представительстве корпорации Пфзайзер ЭйчСиПи Корпорэйшн, 2007 г. - 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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