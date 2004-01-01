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  3. Пономаренко Ирина Анатольевна
Пономаренко Ирина Анатольевна
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Пономаренко Ирина Анатольевна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • ТГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 1989 г. окончания.
  • ТГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Терапия", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Функциональная диагностика", имеет государственный сертификат по данной специальности, 2004 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Функциональная диагностика", 2009 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Кардиологии", ИПКСЗ, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Талисман
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 99
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1200 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
800 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Мед-Арт
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
5 отзывов

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