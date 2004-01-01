Пономаренко Ирина Анатольевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 99
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1200 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
800 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
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