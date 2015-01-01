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Воробьева Людмила Павловна
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Воробьева Людмила Павловна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Физиотерапия, КГБОУДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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