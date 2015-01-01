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Воробьева Людмила Павловна
6.0
0
Воробьева Людмила Павловна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Физиотерапия, КГБОУДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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