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Воробьева Нина Юрьевна
6.0
0
Воробьева Нина Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Медикус
ул. Краснореченская, 97А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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