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Медикус
0.0
Рейтинг

Медикус

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Краснореченская, 97А
3-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Клиника предоставляет широкий перечень услуг в области стоматологии.

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Врачи работающие в клинике
Воробьев Олег Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьев Олег Игоревич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Директор клиники
Стаж 31 год
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Директор клиники
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
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Воробьева Нина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Нина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год
Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Задорожина Инна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Задорожина Инна Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щеглюк Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щеглюк Андрей Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Картавая Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Картавая Ирина Ивановна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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