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Медикус
В клинике 5 врачей
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Информация
Клиника предоставляет широкий перечень услуг в области стоматологии.
Стоимость первичного осмотра 300 рублей.
Работа в субботу ведется по предварительной записи.
ООО "Медикус".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год
Стаж 31 год
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Стаж 31 год
Стаж 31 год
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Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж не указан
Стаж не указан
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