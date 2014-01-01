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  3. Воробьева Зинаида Федоровна
Воробьева Зинаида Федоровна
6.0
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Воробьева Зинаида Федоровна

Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Неврология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИКПСЗ, Неврология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
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