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  3. Черникова Елена Сергеевна
Черникова Елена Сергеевна
6.3
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Черникова Елена Сергеевна

Гастроэнтеролог, Гепатолог, Заведующий поликлиникой
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Заведующий поликлиникой
По запросу
1 отзыв

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