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Черникова Елена Сергеевна
6.3
1
Черникова Елена Сергеевна
Гастроэнтеролог
,
Гепатолог
,
Заведующий поликлиникой
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Заведующий поликлиникой
По запросу
1 отзыв
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