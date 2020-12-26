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  3. Вострикова Эвелина Владимировна
Вострикова Эвелина Владимировна
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Вострикова Эвелина Владимировна

Зубной техник
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, зубной техник, 1984 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", действителен до 26.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
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