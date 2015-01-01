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  3. Войтович Евгений Николаевич
Войтович Евгений Николаевич
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Войтович Евгений Николаевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", на базе "ЧОБ" г.Анадырь, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по ПЕдиатрии, ККБ №1 г. Хабаровск, 2005 г.
  • ДВГМУ, Неврология, 2015 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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