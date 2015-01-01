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Войтович Евгений Николаевич
6.0
0
Войтович Евгений Николаевич
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия", на базе "ЧОБ" г.Анадырь, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
Первичная специализация по ПЕдиатрии, ККБ №1 г. Хабаровск, 2005 г.
ДВГМУ, Неврология, 2015 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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