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Ярославцева Мария Андреевна
6.0
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Ярославцева Мария Андреевна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО «ДГМУ» МЗ РФ «Стоматология», 2015 г. окончания.
Сертификат № 0127240978676 «Стоматология детская», действителен 30.12.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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