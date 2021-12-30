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  3. Ярославцева Мария Андреевна
Ярославцева Мария Андреевна
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Ярославцева Мария Андреевна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «ДГМУ» МЗ РФ «Стоматология», 2015 г. окончания.
  • Сертификат № 0127240978676 «Стоматология детская», действителен 30.12.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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