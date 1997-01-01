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Яровенко Елена Борисовна
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Яровенко Елена Борисовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • Интернатура, ДВГМУ, Терапия, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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