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  3. Яварли Рахим Ахад оглы
Яварли Рахим Ахад оглы
6.0
0

Яварли Рахим Ахад оглы

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • 2013г. - ДВГМУ
  • Сертификат по хирургии выдан решение экзаменационной комиссии при ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава Российской Федерации
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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