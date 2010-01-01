Юдина Татьяна Юрьевна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Владею следующими видами исследований:
1. Гематологические (морфологическое исследование крови с исследованием окрашенного мазка.)
2. Общеклинические (микроскопическое исследование мочи, урологических соскобов, секрета простаты, спермограмма, микроскопическая диагностика грибковых заболеваний, демодекоза, микроскопическое исследование отделяемого половых органов: гинекологических мазков на флору.)
3. Исследование иммунного статуса методом проточной цитометрии.
4. Исследования методом хемилюминисценции (гормоны, онкомаркеры, специфические аллергены.)
5. Исследования методом ИФА (инфекционная иммунология, аутоиммунные антитела).
6. Исследования генетических полиморфизмов (Профили генетических исследований на синдром Жильбера, Болезнь Крона, Сахарный диабет 2-го типа, Липидный обмен, Рак молочной железы)
7. Иммуногематологические исследования (определение группы крови, резус-принадлежности и антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий).
8. ПЦР-диагностика в КДЛ.
1. Гематологические (морфологическое исследование крови с исследованием окрашенного мазка.)
2. Общеклинические (микроскопическое исследование мочи, урологических соскобов, секрета простаты, спермограмма, микроскопическая диагностика грибковых заболеваний, демодекоза, микроскопическое исследование отделяемого половых органов: гинекологических мазков на флору.)
3. Исследование иммунного статуса методом проточной цитометрии.
4. Исследования методом хемилюминисценции (гормоны, онкомаркеры, специфические аллергены.)
5. Исследования методом ИФА (инфекционная иммунология, аутоиммунные антитела).
6. Исследования генетических полиморфизмов (Профили генетических исследований на синдром Жильбера, Болезнь Крона, Сахарный диабет 2-го типа, Липидный обмен, Рак молочной железы)
7. Иммуногематологические исследования (определение группы крови, резус-принадлежности и антиэритроцитарных антител методом гелевых технологий).
8. ПЦР-диагностика в КДЛ.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Зав. клинико-диагностической лабораторией
По запросу
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