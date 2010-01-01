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  3. Юдина Татьяна Юрьевна
Юдина Татьяна Юрьевна
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Юдина Татьяна Юрьевна

Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Северо-Осетинский Государственный Медицинский институт, специализация "Педиатрия", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Вирусология, 2010 г.
  • ИПКСЗ, Паразитология, 2011 г.
  • СПГМУ им. акад. Павлова, "Проточная цитометрия в клинической лабораторной диагностике", 2012 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Зав. клинико-диагностической лабораторией
По запросу
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