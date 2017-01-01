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  3. Юрченко Светлана Владимировна
Юрченко Светлана Владимировна
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Юрченко Светлана Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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