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Загороднюк Елена Юрьевна

Загороднюк Елена Юрьевна

Нейрохирург
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Лечебное дело 2021 г.
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Нейрохирургия 2024 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
ClinicLab
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тургенева, 66
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
2800 р
Вторичный приём взрослых
Нейрохирург
2600 р

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