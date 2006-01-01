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ClinicLab
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Возможна оплата переводом с карты на карту и по QR - коду.
ООО "РилайнГрупп".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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