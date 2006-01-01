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ClinicLab
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ClinicLab

В клинике 5 врачей
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Адреса
Хабаровск, ул. Тургенева, 66
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Врачи работающие в клинике
Овчинников Алексей Андреевич

Овчинников Алексей Андреевич

Нейрохирург, Вертебролог
Стаж 13 лет
Нейрохирург, Вертебролог
Стаж 13 лет
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Скрипниченко Евгений Игоревич

Скрипниченко Евгений Игоревич

Нейрохирург, Вертебролог, Алголог
Стаж 13 лет
Нейрохирург, Вертебролог, Алголог
Стаж 13 лет
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Есипенко Андрей Михайлович

Есипенко Андрей Михайлович

Нейрохирург, Зав. отделением, Вертебролог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург, Зав. отделением, Вертебролог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Мухина Анжела Викторовна

Мухина Анжела Викторовна

Терапевт
Стаж 19 лет
Терапевт
Стаж 19 лет
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Загороднюк Елена Юрьевна

Загороднюк Елена Юрьевна

Нейрохирург
Стаж 3 года
Нейрохирург
Стаж 3 года
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