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Залипа Татьяна Владимировна
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Залипа Татьяна Владимировна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХМУ, акушерское дело, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
0 отзывов
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