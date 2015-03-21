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Зарькова Татьяна Николаевна
6.0
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Зарькова Татьяна Николаевна
Акушер
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Информация о враче
Образование
Среднее образование, Акушерское дело, сертификат №727180346065, от 21.03.2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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