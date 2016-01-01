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Землякова Лариса Федоровна
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Землякова Лариса Федоровна
Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1985 г. окончания.
Сертификат по специальности "Принципы рационального применения анальгетиков в клинической практике", 2016 г.
Сертификат по специальности "Клиническая фармакология", 2016 г.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Клинический фармаколог
По запросу
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