Детский Андролог во Хабаровске

Детские врачи. Андролог специализируется на лечении заболеваний мужской половой сферы, изучает анатомические, психосексуальные и эндокринологические особенности мужского организма. Врачи андрологи проводят необходимую диагностику и разрабатывают меры профилактики, относительно таких заболеваний как аденома простаты, простатит, фимоз, варикоцеле.



Патологии и нарушения, при которых рекомендуется обратиться к андрологу:

- сбой эректильной функции организма;

- заболевания, передающиеся половым путем;

- боль в половых органах;

- бесплодие;

- импотенция.



Главная цель андрологов - восстановить способность мужского организма к продолжению рода, а также диагностировать и вылечить проблемы, возникающие в мужских половых органах.



На нашем сайте у Вас есть возможность записаться на прием к врачу андрологу по телефону. Подробную информацию об образовании и опыте работы андрологов Хабаровска, вы сможете узнать из анкеты врачей и отзывов пациентов. Цены на прием варьируются в зависимости от стажа работы и опыта специалиста.