Детский Хирург во Хабаровске

Детские врачи. Хирург - врач специализирующийся на хирургическом лечении острых и хронических заболеваний и на оказании экстренной помощи при травмах.



Хирурги Хабаровска имеют большой опыт в проведении операций связанных с такими заболеваниями как:

- различные опухоли организма;

- гангрены;

- язвенная болезнь желудка;

- фурункулез;

- аппендицит;

- гемороой;

- грыжи;

- панкреатит;

- различные суставные патологии;

- патологии ЖКТ;

- некоторые гинекологические недуги;

- воспалительные процессы внутренних органов;



Запись к хирургу необходима при наличии следующих симптомов:

- появление болезненных уплотнений;

- припухлость и болезненность суставов;

- рвота с кровью;

- резкая боль в животе;

- незаживающие раны;

- опухоли онкологического характера;

- наличие крови в каловых массах и моче.



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