Детский Маммолог во Хабаровске

Детские врачи. Маммолог - врач, специализирующийся на профилактике и лечении заболеваний, в области молочных желез у женщин.



Посетить маммолога в Хабаровске следует, если появились такие симптомы как: изменение размеров, выделениях из сосков, покраснение, боль, уплотнение в молочных железах, при травмировании молочной железы, если есть наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям груди.



К болезням, которые лечат врачи-маммологи, относят:

- воспалительные заболевания молочных желез;

- врожденные или наследственные пороки развития груди;

- различные новообразования в области молочных желез;

- заболевания, связанные с нарушением гормонального фона.





На нашем сайте Вы можете найти квалифицированного маммолога и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены зависят от квалификации врача и опыта его работы.