Онкоуролог в Хабаровске

Онкоуролог специализируется на опухолях мочеполовой системы, и при их появлении занимается лечением и диагностикой, находит методы их профилактики.



Онкоурологи специализируются на диагностике и лечении таких заболеваний как:

- рак мочевого пузыря;

- рак полового члена;

- опухоли яичек;

- рак почек;

- рак предстательной железы;

- рак мочеточников.



Поводы посетить онкоуролога в Хабаровске:

- кашель с кровью;

- лихорадка;

- боль в костях;

- кровь в моче;

- частые позывы к мочеиспусканию;

- боль при мочеиспускании;

- отдышка;

- дискомфорт в области поясницы.