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1-я Детская стоматология
5.0
Рейтинг

1-я Детская стоматология

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Ленинградская, 36
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Городилова Ольга Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Городилова Ольга Николаевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Галеева Ксения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галеева Ксения Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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