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Хабаровский психоневрологический интернат
Государственная
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Информация
Интернат является медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания престарелых и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в бытовом уходе и медицинском обслуживании. Прием мужчин.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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