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Хабаровский психоневрологический интернат
0.0
Рейтинг

Хабаровский психоневрологический интернат

Государственная
Адреса
пер. Высотный, 1
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Интернат является медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания престарелых и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в бытовом уходе и медицинском обслуживании. Прием мужчин.

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